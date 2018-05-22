Молодой дельфин проглотил резиновую перчатку и умер

Установлена возможная причина смерти молодого серого дельфина, найденного на пляже в районе британского города Грейт-Ярмут, графство Норфолк. Об этом сообщает BBC News.

Специалисты обратили внимание на истощенность животного. «В данный момент мы полагаем, что плохое питание было наиболее значительным фактором», — заявил морской биолог Роб Дивилл (Rob Deavill), руководивший вскрытием. По его словам, дельфин отощал и потерял заметное количество мышечной массы.

В желудке животного обнаружили большой палец от резиновой перчатки. Дивилл считает, что причиной его гибели стало не это. По всей видимости, дельфин выбросился на берег и умер, оказавшись вдали от обычного места обитания.

«Серые дельфины живут в более глубоких водах дальше от берега, — поясняет биолог. — Таким образом, южная часть Северного моря может считаться аномальным местом для представителей этого вида».

Серые дельфины питаются преимущественно головоногими моллюсками. Продолжительность жизни — до 30 лет. Длина взрослой особи может достигать трех-четырех метров, а вес — от 300 до 500 килограммов.

В апреле сообщалось, что в желудке и кишечнике мертвого кашалота, найденного у берегов Испании, обнаружили 29 килограммов мусора. Среди прочего, оттуда достали мешки для мусора, пакеты из полипропилена, веревки, фрагменты рыболовных сетей и даже барабан. Причиной смерти стало воспаление брюшины — перитонит.

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