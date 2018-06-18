Самка дельфина родила прямо на глазах у публики

Зрители дельфинария в Одессе стали свидетелями рождения детеныша дельфина. Об этом сообщает местный портал 048.ua.

Один из очевидцев снял ролик, на котором видно, как дельфин кружит по бассейну, а затем по воде расплываются темные пятна. Через некоторое время рядом с самкой появляется маленький дельфин.

О случившемся также было объявлено по громкой связи во время выступления. «На ваших глазах родилась новая жизнь», — отметила сотрудник дельфинария.

В начале июня специалисты сняли с дрона видео, на котором сотни дельфинов собрались в заливе Монтерей у берегов Калифорнии и принялись донимать горбатого кита с детенышем.

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