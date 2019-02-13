Обезьяна похитила ребенка и отказалась его отдавать

В индийском штате Харьяна обезьяна похитила двухлетнего мальчика из дома и отказывалась отпускать его. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике видно, как примат удерживает ребенка и гладит его по голове. К ним подходит женщина, берет мальчика за руку и говорит: «Где ты взял ребенка? Дай мне отвести его домой». Однако обезьяна обнимает мальчика и прижимает к себе. Сцена повторяется несколько раз, примат не проявляет агрессии к ребенку, но отказывается его отпустить.

Свидетельница происходящего снимала все на видео на тот случай, если что-то пойдет не так. Что было с малышом дальше, не сообщается.

По данным издания, недавно в том же штате обезьяна забралась в дом, схватила маленького ребенка и прижала к полу, но родителям младенца удалось его спасти.

В ноябре сообщалось об обезьяне, похитившей и убившей младенца в индийском городе Агра, штат Уттар-Прадеш. Животное вырвало ребенка из рук кормящей матери, унесло на крышу и укусило за голову.

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