Отец принес дочери тампоны в школу и опозорил ребенка перед одноклассниками

Пользователь Reddit поделился историей о том, как опозорил перед классом собственную дочь, пытаясь ей помочь. Он принес дочери в школу гигиенические средства, но продемонстрировал их ее одноклассникам. Мужчина сомневался в правильности поступка, посетители портала подтвердили, что его действия были бестактными и унизительными.

Мужчина рассказал, что у дочери началась первая менструация, когда та была в школе. Ее мать не отпустили с работы, поэтому она попросила супруга привезти тампоны в учебное заведение. Отец решил не ждать 40 минут до конца урока, так как ему нужно было срочно возвращаться на рабочее место. Он зашел в класс и передал дочери прозрачный пластиковый пакет.

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Тем же вечером девочка пожаловалась, что не испытывала ничего более ужасного в жизни, и мать поддержала ее. Автор поста расстроился, что не получил никакой поддержки от жены, несмотря на то, что ушел с работы и поспешил помочь дочери. Он пояснил,что никто, кроме него, не смог бы ей помочь.

Многие пользователи осудили отца за подобное поведение. «Дети очень безжалостны в таком возрасте, и я уверена, что девочка почувствовала себя [перед классом] просто ужасно. Тебе следовало оставить их в кабинете директора или еще где-то», — высказалась одна из пользовательниц. «Ты не позаботился о том, чтобы пакет с тампонами действительно был прозрачным. Поэтому ты точно ужасный человек», — посчитал другой комментатор.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что ее отец принял за популярного блогера PewDiePie неизвестного мужчину и сфотографировался с ним, чтобы сделать приятное дочери.

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