Малахов раскрыл студию российских вебкам-моделей

Телеведущий Андрей Малахов в ток-шоу «Прямой эфир» выпустил расследование деятельности российских вебкам-моделей — девушек, которые за деньги раздеваются перед камерой. Выпуск опубликован на сайте канала «Россия 1».

Ведущий рассказал, что корреспонденты передачи «внедрились в одну из московских вебкам-студий и узнали все тайны этого бизнеса на грани». Одна из сотрудниц канала пришла на собеседование для работы в вебкаме. Общение проходило в подвале многоэтажного дома в компании, формально работающей как фотостудия.

После того, как журналистка раскрыла местоположение студии коллегам, съемочная группа «России 1» вызвала полицию и они вместе вошли в офис студии. Корреспондент Ермил Нечаев подходил к девушкам и пытался задать им вопросы о том, чем они занимались в комнатах. Полицейские затем забрали девушек и сотрудников студии в отделение. По словам Нечаева, это было сделано для проверки легальности бизнеса.

Одна из вебкам-моделей в студии, 20-летняя Лера рассказала корреспонденту, что «мама считает ее шлюхой, но ничего против не имеет». Другая девушка, не сообщив имени, сказала, что «они довольны своей деятельностью, так как никому не делают ничего плохого». Проводивший собеседование мужчина отказался давать комментарии журналисту.

Ранее девушка под ником BunnyRoseX, проживающая в Великобритании, рассказала, что карьера вебкам-модели помогла ей купить дом. По словам 20-летней модели, она зарабатывает до 2,5 тысяч британских фунтов в месяц (209,5 тысяч рублей).

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