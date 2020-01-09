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Эротические модели разделись ради благого дела

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Кайлен Вард
Кайлен Вард

Вебкам-актрисы запустили сбор пожертвований в обмен на эротические фотографии и ролики. Собранные средства они направили на спасение пострадавших от пожаров животных в Австралии. Точная общая сумма донатов пока неизвестна, но некоторые секс-модели подсчитали, что сумели собрать десятки тысяч долларов.

Флешмоб инициировала американка Келен Вард (Kaylen Ward), которая пообещала высылать обнаженное фото каждому, кто передаст как минимум 10 долларов в пользу фондов, борющихся с пожарами и их последствиями. За два дня ей удалось собрать более 700 тысяч долларов.

Вскоре отметка превысила миллион долларов. Несмотря на то что некоторые пользователи пытались обмануть модель, подделывая документы о взносах, Вард продолжила свою благотворительную деятельность. Позднее она установила 20-процентную ставку отчислений в пользу фондов от всех своих доходов и запустила краудфандинг.

К Вард присоединились также десятки других моделей и пользовательниц Twitter. Они публиковали фото под хештегом #nakedforaustralia («обнаженные ради Австралии»). Вскоре хештег также поддержала популярная порноактриса Райли Райд (Riley Reid).

От австралийских пожаров и их последствий погибли более миллиарда животных и птиц. Большинство из них стали жертвами голода или нападения хищников.

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Предыстория: Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии
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