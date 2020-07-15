Океан назвали спасением мировой экономики

В то время, как правительства разрабатывают спасительные меры для борьбы с кризисом, каждый доллар, вложенный в экономику, связанную с океанами, позволяет извлечь как минимум в пять раз большую прибыль. Такие данные приводятся в исследовании, подготовленной группой экспертов по вопросам устойчивой морской экономики.

Ученые назвали четыре ключевые области, инвестиции в которые способствуют восстановлению мировой экономики. Речь идет о сохранении и восстановлении мангровых лесов (деревья, растущие в устьях рек или прибрежной морской зоне); снижении выбросов углекислого газа в судоходной отрасли; расширении масштабов строительства ветроэнергетических установок в море, а также освоении океана для увеличения поставок натуральных, богатым белком продуктов.

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Помимо экономической и социальной выгоды (увеличение прибыли для бизнеса, домашних хозяйств, а также обеспечение продовольственной безопасности), можно получить преимущества для здравооохранения (снижение уровня смертности и заболеваемости) и экологии (сокращение использования воды, защита прибрежных районов).

По оценкам экспертов, отрасли, опирающиеся на ресурсы океана, — например, рыбный промысел и судоходство — составляют 3,5-7 процента мирового ВВП. Однако из-за последствий коронавируса, связанная с морем экономика также серьезно пострадала. Однако совместными усилиями удастся сохранить здоровую природную среду океана и обеспечить устойчивое будущее, отмечают аналитики.

Модернизация промышленного сектора с использованием зеленых технологий получила широкое распространение во многих развитых странах. Например, в Японии инвестировали более 22 миллионов долларов в развитие ветрогенераторов на плавающей платформе. Дания объявила о намерении построить два гигантских искусственных острова и разместить на них ветровые электростанции.

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