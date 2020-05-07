В Европе придумали новый способ спасти климат

Шведские инженеры придумали новый способ спасти климат. Они начали строить 30-метровые ветрогенераторы из дерева, что позволяет снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. Об этом в среду, 6 мая, сообщает Bloomberg.

На минувшей неделе шведская инженерно-строительная компания Modvion представила свою разработку — ветрогенерирующую башню, созданную из дерева хвойных пород. Ветрогенератор внешне и по своим качествам не отличается от стальных аналогов, однако при его производстве вырабатывается значительно меньше парниковых газов. Дело в том, что при работе со сталью, необходимой для обычных ветрогенераторов, применяется ископаемое топливо, на долю которого приходится около 7 процентов всех выбросов в атмосферу в мире.

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Выбросы углеводорода при производстве энергии с помощью ветра можно свести к нулю, уверен исполнительный директор Modvion Отто Лундман (Otto Lundman). «Возможность применять углеродное волокно при масштабном строительстве — дар природы», — считает он.

В перспективе Modvion собирается строить башни в пять раз выше, чтобы генерировать больше энергии. Так, крупный ветропарк в Скандинавском регионе Rabbalshede Kraft планирует купить у компании 10 башен высотой 150 метров.

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