Дания собралась строить гигантские искусственные острова

Дания собралась построить два гигантских искусственных острова и разместить на них ветровые электростанции в рамках своей программы по борьбе с изменениями климата. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на климатический план королевства.

Острова построят в Северном и Балтийском морях. По словам министра по вопросам климата, энергетики и строительства Дании Дана Йоргенсена (Dan Jørgensen), стоимость проекта в миллиардах датских крон будет трехзначной. Сейчас 100 миллиардов крон соответствуют 14,7 миллиарда долларов. По задумке датских властей, проект будет финансироваться за счет средств частных инвесторов. Если государству и придется вложиться в строительство энергетических островов, то его доля будет минимальной, пишет Reuters.

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По данным министерства климата королевства, острова будут генерировать энергию по два гигаватта каждый. Это больше, чем совокупное потребление электричества всеми датскими домохозяйствами в настоящее время. В правительстве страны заявили, что излишек энергии можно будет экспортировать в другие европейские страны.

Дания ставит перед собой амбициозные климатические цели: к 2030 году сократить количество выбросов углекислого газа на 70 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. Копенгаген инвестирует значительные средства в развитие зеленых технологий для модернизации промышленного сектора. Особое внимание также уделяется сортировке и переработке мусора. Не только Дания уделяет значительное внимание климатической повестке. Ранее сообщалось, что шведские инженеры представили ветрогенераторы из дерева, которые позволяют снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.

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