Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 17 июля 2025Россия

Хинштейн назвал имя нового главы Суджанского района

Хинштейн: Алексей Спиридонов избран главой Суджанского района Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об избрании нового главы Суджанского района. Его имя он назвал в Telegram.

Главой муниципалитета стал Алексей Спиридонов. По словам военкора Александра Коца, Спиридонов имеет репутацию сорвиголовы и «отважного мужика».

Отметил заслуги Спиридонова и Хинштейн. Он указал на наличие у нового главы региона управленческого опыта и участие в эвакуации жителей после изгнания украинских войск из курского приграничья. Главной задачей Спидиронова на новом посту Хинштейн назвал преодоление управленческого кризиса.

Часть Суджанского района на протяжении нескольких месяцев находилась под украинской оккупацией. Восстановить контроль над приграничными населенными пунктами, в том числе над административным центром — Суджей Российская армия смогла в начале весны 2025 года.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО пригрозило стереть с лица земли Калининградскую область

    «Роскосмос» рассказал о старте нового нацпроекта

    Пошлины Трампа против России сочли опасными для самих США

    Собака не выжила в многочасовой пробке на Крымском мосту на глазах семьи с тремя детьми

    Бывший директор парка «Патриот» возместил ущерб Минобороны России

    В Москве началось прощание с режиссером Миттой

    В России ответили на обвинения в игнорировании ультиматума Трампа

    Россиянин вошел в тройку лучших вратарей НХЛ до 25 лет

    Появились подробности об отвлекающем маневре для ВСУ с применением ложной колонны техники

    Украинских школьников обяжут ходить на Защиту Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости