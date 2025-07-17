Хинштейн назвал имя нового главы Суджанского района

Хинштейн: Алексей Спиридонов избран главой Суджанского района Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об избрании нового главы Суджанского района. Его имя он назвал в Telegram.

Главой муниципалитета стал Алексей Спиридонов. По словам военкора Александра Коца, Спиридонов имеет репутацию сорвиголовы и «отважного мужика».

Отметил заслуги Спиридонова и Хинштейн. Он указал на наличие у нового главы региона управленческого опыта и участие в эвакуации жителей после изгнания украинских войск из курского приграничья. Главной задачей Спидиронова на новом посту Хинштейн назвал преодоление управленческого кризиса.

Часть Суджанского района на протяжении нескольких месяцев находилась под украинской оккупацией. Восстановить контроль над приграничными населенными пунктами, в том числе над административным центром — Суджей Российская армия смогла в начале весны 2025 года.