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13:02, 1 июля 2025Россия

Военкор заявил о возглавившем Суджанский район Курской области сорвиголове

Военкор Коц: Суджанский район Курской области возглавил сорвиголова Спиридонов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Суджанский район Курской области возглавил сорвиголова Алексей Спиридонов. Об этом заявил в Telegram российский военкор Александр Коц.

Как рассказал журналист, Спиридонов — глава некоммерческой организации «Патриот», и он принимал участие в вывозе гражданских лиц из прифронтовых районов.

«Новый глава — сорвиголова. Мы познакомились с ним в первые дни освобождения Суджи. (...) Отважный (...) мужик, с которым мы протопали всю Суджу и Гончаровку», — написал в блоге Коц.

Ранее военблогер раскрыл подробности победоносной тактики ВС РФ при освобождении Суджи.

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