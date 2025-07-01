Военкор заявил о возглавившем Суджанский район Курской области сорвиголове

Военкор Коц: Суджанский район Курской области возглавил сорвиголова Спиридонов

Суджанский район Курской области возглавил сорвиголова Алексей Спиридонов. Об этом заявил в Telegram российский военкор Александр Коц.

Как рассказал журналист, Спиридонов — глава некоммерческой организации «Патриот», и он принимал участие в вывозе гражданских лиц из прифронтовых районов.

«Новый глава — сорвиголова. Мы познакомились с ним в первые дни освобождения Суджи. (...) Отважный (...) мужик, с которым мы протопали всю Суджу и Гончаровку», — написал в блоге Коц.

Ранее военблогер раскрыл подробности победоносной тактики ВС РФ при освобождении Суджи.