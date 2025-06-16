Военблогер Подоляка: ВСУ бежали из Суджи без боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из Суджи без боя, ведь Российской армии удалось внести в ряды противника панику и обратить его в бегство. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка. Его слова цитирует «Царьград».

Он объяснил, что это была «очень серьезная информационная операция», которая завершилась освобождением города без штурма. Подоляка выразил надежду, что этот опыт российские войска и в дальнейшем будут активно применять.

Военный блогер обратил внимание на большую важность информационной составляющей любой операции. По его словам, удар может быть слабым, но если удалось внести в ряды противника панику, то это может значительно усилить эффективность.

«Обратить в бегство, что, собственно говоря, в Судже и было. Противник оттуда побежал без боя, потому что мы его, мягко скажем, обманули. То же самое будет и дальше, и везде оно так работает», — заявил Подоляка.

Ранее Подоляка также сообщил, что ВСУ сбежали с позиций на константиновском направлении. По его словам, идет успешное продвижение в район обороны ВСУ по дороге в Константиновку.