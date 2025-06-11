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15:07, 11 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о бегстве военных ВСУ на одном направлении

Блогер Подоляка: Бойцы ВСУ сбежали с позиций на константиновском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с позиций на константиновском направлении. О бегстве украинских военных сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram.

Он сообщил о действиях Российской армии севернее Дзержинска (украинское название — Торецк). По его словам, идет успешное продвижение в район обороны ВСУ по дороге в Константиновку.

«Причем из района Курдюмовки противник, опасаясь очутиться в окружении сбежал сам», — добавил Подоляка. Эксперт добавил, что ВСУ могут в скором времени передислоцироваться ближе к Константиновке.

Ранее другой военный эксперт — Андрей Марочко — заявил, что трасса Константиновка-Артемовск физически перерезана Армией России.

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