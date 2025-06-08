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05:55, 8 июня 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об успехах российских военных в ДНР

Марочко: ВС России за неделю серьезно расширили зону контроля у Ступочек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие за текущую неделю серьезно расширили зону контроля у села Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, российские бойцы установили огневой контроль над участком местности севернее населенного пункта, а также над частью автодороги, используемой украинскими военными.

«В принципе, можно говорить, что трасса Константиновка-Артемовск уже физически перерезана нашими войсками», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Марочко сообщил о взятии под контроль российскими военнослужащими участок трассы у Юнаковки в Сумской области. Он отметил, что противник оказался лишен возможности вернуть ранее утраченные позиции.

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