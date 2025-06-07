Российские войска взяли под контроль участок дороги у Юнаковки

Марочко: ВС РФ взяли под контроль участок дороги у Юнаковки в Сумской области

Российские военнослужащие в ходе боев у Юнаковки в Сумской области взяли под контроль участок трассы, об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, они лишили Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности вернуть ранее утраченные позиции.

«Наши войска северо-восточнее уже взяли под контроль участок трассы, по которой когда-то украинские боевики снабжали свою группировку в Курской области», — подчеркнул он.

Ранее Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области. Помимо того, российским военнослужащим удалось нанести поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Искрисковщина, Садки, Корчаковка.