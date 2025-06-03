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12:06, 3 июня 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Андреевки в Сумской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в Сумской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Андреевка, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Север». Помимо того, российским военнослужащим удалось нанести поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новая Сечь, Искрисковщина, Садки, Юнаковка и Корчаковка.

За сутки, по данным оборонного ведомства, украинские войска потеряли более 230 бойцов, шесть автомобилей, восемь боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

Ранее боец ВС России с позывным Мажор рассказал о тактике бойцов в Сумской области. По его словам, военнослужащие заняли Водолаги в Сумской области, охватив село сразу с трех сторон. Он отметил, что село было охвачено с севера, востока и юго-востока. В результате маневра многие украинские бойцы были вынуждены сдаться в плен.

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