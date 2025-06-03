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10:53, 3 июня 2025Бывший СССР

В ВС России рассказали о тактике продвижения в Сумской области

Боец ВС РФ с позывным Мажор: заняли Водолаги, охватив село с трех сторон
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли Водолаги в Сумской области, охватив село сразу с трех сторон. О российской тактике продвижения рассказал боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Мажор, передает ТАСС.

«Наступление сразу отмечалось успехом, потому что зашло подразделение с трех направлений, используя тактику обхода и охвата, соответственно, рядом от других соседних подразделений», — рассказал военный.

Он отметил, что село было охвачено с севера, востока и юго-востока. В результате маневра многие украинские бойцы были вынуждены сдаться в плен.

Ранее российские войска заняли еще два населенных пункта в Сумской области. По словам военного блогера Юрия Подоляка, ВС России взяли под контроль Андреевку и Новониколаевку.

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