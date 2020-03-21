В России начали наказывать за нарушение карантина и фейки о коронавирусе. Так, в Ставропольском крае заведены первые дела за несоблюдение режима самоизоляции, сообщил зампред краевого правительства Юрий Скворцов. За распространение фейков штраф грозит жителю Уссурийска, передает «Интерфакс».

Скворцов не уточнил, идет ли речь об уголовном или административном наказании для нарушивших карантин граждан, однако подтвердил, что в регионе есть возбужденные дела.

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В Уссурийске административное дело заведено против 26-летнего жителя, который распространял «заведомо недостоверную общественно значимую информации» о заразившихся коронавирусной инфекцией на одном из предприятий города. Расследование дел о фейках также идет в Амурской области и в Татарстане.

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 250 человек, летальные исходы не зафиксированы. Чтобы противостоять распространению инфекции в регионах, власти ввели ряд ограничительных мер. В связи с распространением коронавируса во всех российских регионах введен режим повышенной готовности. В столице приняты наиболее жесткие меры: на три недели закрыты государственные школы, многие вузы переведены на дистанционное обучение, также запрещены массовые мероприятия в помещениях с числом участников свыше 50.

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