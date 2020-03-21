В России начали наказывать за нарушение карантина и фейки о коронавирусе. Так, в Ставропольском крае заведены первые дела за несоблюдение режима самоизоляции, сообщил зампред краевого правительства Юрий Скворцов. За распространение фейков штраф грозит жителю Уссурийска, передает «Интерфакс».
Скворцов не уточнил, идет ли речь об уголовном или административном наказании для нарушивших карантин граждан, однако подтвердил, что в регионе есть возбужденные дела.
В Уссурийске административное дело заведено против 26-летнего жителя, который распространял «заведомо недостоверную общественно значимую информации» о заразившихся коронавирусной инфекцией на одном из предприятий города. Расследование дел о фейках также идет в Амурской области и в Татарстане.
По последним данным, в России коронавирусом заражены более 250 человек, летальные исходы не зафиксированы. Чтобы противостоять распространению инфекции в регионах, власти ввели ряд ограничительных мер. В связи с распространением коронавируса во всех российских регионах введен режим повышенной готовности. В столице приняты наиболее жесткие меры: на три недели закрыты государственные школы, многие вузы переведены на дистанционное обучение, также запрещены массовые мероприятия в помещениях с числом участников свыше 50.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения