Подразделения МВД перестанут принимать россиян из-за коронавируса

Подразделения МВД временно перестанут принимать россиян из-за коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Прием будет приостановлен с 27 марта. Заявителям рекомендовали направлять обращения на почту, в электронной форме с помощью сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального сайта МВД или с помощью официальных сайтов подразделений ведомства. Также обращения можно будет оставить в почтовых ящиках ОВД.
Ранее сообщалось, что за нарушение режима самоизоляции после прибытия из других стран к административной ответственности привлечено более 500 россиян. Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения карантина гражданами. Ежедневно в них участвуют 10 тысяч сотрудников полиции. Также МВД в круглосуточном режиме собирает информацию о россиянах, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом, 182 из них были зафиксированы за минувшие сутки. Также известно, что два человека скончались в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения