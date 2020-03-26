Подразделения МВД перестанут принимать россиян из-за коронавируса

Подразделения МВД временно перестанут принимать россиян из-за коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Прием будет приостановлен с 27 марта. Заявителям рекомендовали направлять обращения на почту, в электронной форме с помощью сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального сайта МВД или с помощью официальных сайтов подразделений ведомства. Также обращения можно будет оставить в почтовых ящиках ОВД.

Ранее сообщалось, что за нарушение режима самоизоляции после прибытия из других стран к административной ответственности привлечено более 500 россиян. Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения карантина гражданами. Ежедневно в них участвуют 10 тысяч сотрудников полиции. Также МВД в круглосуточном режиме собирает информацию о россиянах, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом, 182 из них были зафиксированы за минувшие сутки. Также известно, что два человека скончались в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке.

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