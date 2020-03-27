Прекращены допросы находящихся на карантине из-за коронавируса россиян

Следственный комитет России (СКР) принял решение не проводить допросы граждан, находящихся на карантине из-за коронавируса. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она опровергла появившуюся в мессенджерах информацию о возможном временном прекращении деятельности СКР из-за опасности распространения инфекции, назвав ее недостоверной.

Следователи продолжают проводить необходимые процессуальные действия, в частности, допросы по уголовным делам, находящимся в производстве центрального аппарата СКР. Следственные действия не проводятся только с лицами, находящимися на карантине.

«Пропуска на вход в здания СКР оформляются и выдаются в обычном порядке, на входе соблюдаются необходимые меры предосторожности. Лица с симптомами любой вирусной инфекции на территорию не допускаются», — сказала Петренко.

При этом она отметила, что председатель СКР поручил всем сотрудникам ведомства продолжить активную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также ветеранов следствия.

В каждом регионе организуется удаленная связь с ними для содействия в доставке медикаментов, продуктов питания. Также поддержку получат многодетные матери из числа сотрудников СКР, их жены и семьи погибших сотрудников и юных погибших героев.

В ведомственных академиях продолжается дистанционное обучение студентов.

Сообщалось, что МВД, СКР и Генпрокуратура ограничило личный прием граждан. Заявления принимаются через почтовые ящики либо электронную почту.

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