Абхазия закрыла границу с Россией

Абхазия из-за распространения коронавируса закрыла границу с Россией. Об этом сообщается на сайте президента республики.

Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба. До 20 апреля пересекать границу смогут только граждане республики и командированные россияне.

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С 25 марта в Абхазии действует чрезвычайное положение. До 7 апреля запрещено проведение массовых и корпоративных мероприятий, въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства в экскурсионных и туристических целях. В республике не работают фитнес-центры, спортзалы, салоны физиотерапии, магазины Duty Free, кафе, рестораны и рынки. Запрещено движение общественного транспорта — внутригородского, пригородного, междугороднего, за исключением такси.

24 марта Центризбирком Абхазии объявил окончательные итоги повторных президентских выборов. Президентом стал лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания, вице-президентом — Бадра Гунба. Бжания набрал 56,5 процента голосов, Адгур Ардзинба — 35,42 процента, Леонид Дзапшба — 2,22 процента. Против всех проголосовали 1,75 процента избирателей.

В мире зафиксировано 600 863 случая заражения. Лидером по числу зараженных стали США — 104,3 тысячи случаев. Италия оказалась на втором месте с 86,5 тысячи инфицированных. На третьем месте Китай — 81,4 тысячи.

Число летальных случаев заболевания COVID-19 по всему миру составляет почти 27,4 тысячи. Около 133,4 тысячи человек вылечились.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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