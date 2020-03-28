Абхазия закрыла границу с Россией

Абхазия из-за распространения коронавируса закрыла границу с Россией. Об этом сообщается на сайте президента республики.
Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба. До 20 апреля пересекать границу смогут только граждане республики и командированные россияне.
С 25 марта в Абхазии действует чрезвычайное положение. До 7 апреля запрещено проведение массовых и корпоративных мероприятий, въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства в экскурсионных и туристических целях. В республике не работают фитнес-центры, спортзалы, салоны физиотерапии, магазины Duty Free, кафе, рестораны и рынки. Запрещено движение общественного транспорта — внутригородского, пригородного, междугороднего, за исключением такси.
24 марта Центризбирком Абхазии объявил окончательные итоги повторных президентских выборов. Президентом стал лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания, вице-президентом — Бадра Гунба. Бжания набрал 56,5 процента голосов, Адгур Ардзинба — 35,42 процента, Леонид Дзапшба — 2,22 процента. Против всех проголосовали 1,75 процента избирателей.
В мире зафиксировано 600 863 случая заражения. Лидером по числу зараженных стали США — 104,3 тысячи случаев. Италия оказалась на втором месте с 86,5 тысячи инфицированных. На третьем месте Китай — 81,4 тысячи.
Число летальных случаев заболевания COVID-19 по всему миру составляет почти 27,4 тысячи. Около 133,4 тысячи человек вылечились.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения