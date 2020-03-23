Абхазия заявила о готовности к диалогу с Грузией

Абхазия и Грузия, помимо женевского формата, нуждаются в двусторонней переговорной площадке для решения трансграничных вопросов. Об этом заявил лидирующий на выборах президента Абхазии Аслан Бжания, пишет РИА Новости.

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«Грузины и грузинское государство — это наши соседи. Мы хотим того или не хотим, но имеем большое количество контактов на уровне граждан и Грузии, и Абхазии. Это люди, которые живут, пересекают границу, бывают там», — сказал он, подчеркнув, что граждане сталкиваются с множество проблем, которые необходимо решать.

По мнению Бжании, для их обсуждения формат двустороннего диалога должен измениться. «Это могла бы быть не такая отдаленная от территории площадка, как женевская. Здесь, на границе или где-то — для решения таких вот вопросов. Они возникают каждый день», — выразил политик готовность вести переговоры с грузинскими властями.

Ранее 23 марта экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба поздравил Бжанию с победой на повторных президентских выборах, состоявшихся накануне. По результатам обработки более 70 тысяч бюллетеней Бжания лидирует с 56 процентами голосов, отметили в штабе лидера оппозиции.

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