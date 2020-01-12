Оппозиция Абхазии заявила о преодолении политического кризиса в стране

Политический кризис в Абхазии преодолен. Об этом заявил лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания, передает РИА Новости.

«Можно констатировать, что политический кризис преодолен, все стороны проявили благоразумие», — заявил Бжания. Он отметил, что сделать это удалось, в частности, благодаря действиям заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева и помощника президента России Владислава Суркова.

Бжания подчеркнул, что все права Рауля Хаджимбы как бывшего президента будут соблюдены.

Сурков и Нургалиев ранее прибыли в Сухуми для помощи в урегулировании политического кризиса в Абхазии. При содействии российской стороны состоялись переговоры между Раулем Хаджимбой и оппозицией. После Хаджимба ушел в отставку.

9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется.

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