Президент Абхазии ушел в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба сложил полномочия главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заявление президента об уходе зачитал экс-премьер республики Сергей Шамба. По словам вице-президента Абхазии Беслана Барцица, Хаджимба покинул свой пост ради сохранения стабильности в стране.

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Ранее сообщалось, что в Сухуми прибыл помощник президента России Владислав Сурков, чтобы помочь в урегулировании политического кризиса в Абхазии.

9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

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