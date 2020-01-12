Президент Абхазии ушел в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба сложил полномочия главы государства. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что заявление президента об уходе зачитал экс-премьер республики Сергей Шамба. По словам вице-президента Абхазии Беслана Барцица, Хаджимба покинул свой пост ради сохранения стабильности в стране.
Ранее сообщалось, что в Сухуми прибыл помощник президента России Владислав Сурков, чтобы помочь в урегулировании политического кризиса в Абхазии.
9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.