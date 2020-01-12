Президент Абхазии направил в парламент прошение об отставке

Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в парламент республики прошение об отставке. Об этом сообщается на сайте абхазского главы.

В заявлении говорится, что Хаджимба слагает с себя полномочия президента ради мира и сохранения стабильности в стране.

Как сообщил РИА Новости лидер оппозиции Аслан Бжания, сессия парламента, на которой рассмотрят вопрос об отставке Хаджимбы, может начаться в понедельник, 13 января.

Ранее сообщалось, что Рауль Хаджимба сложил полномочия главы государства. Вероятным претендентом на пост исполняющего обязанности президента республики после его отставки назвали премьер-министра Валерия Бганбу.

9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. Тогда Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется.

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