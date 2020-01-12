Назван вероятный исполняющий обязанности президента Абхазии

В Абхазии назвали вероятного исполняющего обязанности президента республики после отставки Рауля Хаджимбы. Об этом сообщил бывший премьер-министр Сергей Шамба «Интерфаксу».

Согласно конституции республики занять пост должен действующий премьер. Слова Шамбы подтвердил спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия в беседе с ТАСС. Он добавил, что вопрос будет решен завтра, сейчас идут переговоры.

Сам премьер-министр республики Валерий Бганба заявил, что пока не определился, готов ли он исполнять обязанности главы государства до выборов нового президента республики. Шамба отметил, что Бганба продолжит исполнять свои обязанности и будет осуществлять подготовку к новым выборам, которые состоятся 22 марта.

Ранее 12 января Рауль Хаджимба сложил полномочия главы государства. По словам вице-президента Абхазии Беслана Барцица, Хаджимба покинул свой пост ради сохранения стабильности в стране.

9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

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