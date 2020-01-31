Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к правительству Грузии.

Согласно грузинскому законодательству, Лавров не может въезжать на территорию страны, поскольку без разрешения Тбилиси посещал «оккупированные территории» Абхазии и Южной Осетии.

Отмечается, что власти Грузии могут попросить руководство Совета Европы перенести встречу во французский Страсбург, в котором располагается штаб-квартира организации.

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28 января грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия готова принять делегацию из России, которая должна приехать на мероприятие Совета Европы. По ее словам, Тбилиси уважает свои международные обязательства и примет российских представителей в соответствии с правилами организации. При этом политик подчеркнула, что это будет «непросто принято народом Грузии».

Ранее сообщалось, что грузинские оппозиционеры пообещали встретить Лаврова массовыми протестами. Они пообещали, что призовут власти задействовать против него «закон об оккупации». В частности, член парламента от «Единого национального движения» (ЕНД) Роман Гоциридзе пригрозил российскому министру «горячим» приемом.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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