Грузия примет делегацию из России

Грузия готова принять делегацию из России, которая должна приехать в мае на мероприятие Совета Европы. Об этом заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили, пишет РИА Новости.

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«Грузия будет принимать ПАСЕ в мае, и по этому случаю намерена переступить собственное законодательство, запрещающее въезд в страну людям, которые посещали оккупированные территории без разрешения грузинской стороны и которые взъезжали на эти территории не со стороны Грузии. А это правило относится ко многим членам российской делегации», — заявила глава государства.

По словам Зурабишвили, Грузия уважает свои международные обязательства и примет в Тбилиси ПАСЕ в соответствии с правилами организации. При этом она подчеркнула, что это будет «непросто принято народом Грузии».

25 декабря Зурабишвили заявила, что для диалога Тбилиси с Москвой может быть создан новый «нормандский формат». Она отметила, что у Грузии на данный момент «нет сил вести переговоры в одиночку», поэтому Тбилиси должен попытаться привлечь к диалогу с Москвой своих международных партнеров. В Кремле ответили, что особенности проблем в отношениях России и Грузии требуют поиска особенного формата.

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились в конце июня 2019 года. В столице Грузии вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента страны. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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