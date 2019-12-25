В Грузии захотели создать новый «нормандский формат»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что для диалога Тбилиси с Москвой может быть создан новый «нормандский формат». Об этом она сказала в интервью «Первому каналу» Грузии.

По словам президента Грузии, обычно страны решают свои проблемы двумя способами — либо войной, либо дипломатией, однако Тбилиси выбрал для себя третий путь. «Мы предлагаем нашим друзьям использовать свои дипломатические способности в нашу пользу», — пояснила она.

Зурабишвили отмечает, что на данный момент у Грузии «нет сил вести переговоры в одиночку», поэтому Тбилиси должен попытаться привлечь к диалогу с Москвой своих международных партнеров. По ее мнению, если Грузия вступит в диалог с Россией, не будучи с ней на равных, переговоры не будут эффективными.

Кроме того, президент Грузии подчеркнула, что вступление в диалог с Россией не означает автоматических уступок Москве, добавив, что страны должны использовать все возможности для налаживания двусторонних отношений.

В сентябре Саломе Зурабишвили уже говорила, что Грузии следует пытаться выстраивать диалог с Россией. «Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», — сказала она. По словам президента, страна должна использовать второй путь для урегулирования конфликта, чтобы не остаться замкнутой в себе. Такое заявление она сделала после того, как на полях Генассамблеи ООН впервые за десять лет прошла двусторонняя встреча министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.

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