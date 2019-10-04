Грузия ответила на слухи о «формуле Штайнмайера» для Абхазии и Южной Осетии

Сообщения о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирается представить во время визита в Грузию формулу урегулирования конфликта с Абхазией и Южной Осетией, являются спекуляцией. Об этом заявил глава МИД страны Давид Залкалиани, передает грузинский Первый канал.

По мнению дипломата, поводом для таких домыслов послужили последние события вокруг конфликта на юго-востоке Украины, в частности подписание соглашений по Донбассу, основанных на предложениях президента Германии. «Он приезжает в Грузию без какой-либо инициативы. Визит Штайнмайера был запланирован задолго до этого», — сказал Залкалиани.

По его словам, договоренность о визите Штайнмайера в рамках поддержания отношений двух стран заключила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время поездки в Германию еще в феврале.

«Sputnik Грузия» сообщает, что президент Германии прибудет в Грузию в воскресенье, 6 октября, его визит продлится два дня. В планах Штайнмайера значатся встречи с первыми лицами страны, Католикос-Патриархом всея Грузии и представителями бизнеса, а также деловые поездки на винные заводы и культурная программа.

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В сентябре разведка Южной Осетии заявила, что Тбилиси собирается восстановить контроль над республикой «путем финансовых предложений» и с помощью информационного и экономического давления. 9 сентября республика закрыла границу с Грузией в связи с ростом напряженности в регионе. Поводом стало нежелание грузинской стороны убрать новый блокпост, установленный на территории Южной Осетии.

Тбилиси, в отличие от Москвы, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, которую республики провозгласили после вооруженного конфликта 2008 года, и считает их оккупированными территориями. После конфликта дипломатические отношения России и Грузии оказались разорваны.

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