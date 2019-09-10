Осетины раскрыли тайный план грузинской агрессии

Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии опубликовал «секретный документ», в котором говорится о планах Грузии восстановить контроль над территорией республики. Об этом сообщает «Аланияинформ».

Южноосетинский КГБ заявляет, что «грузинская сторона, несмотря на военно-политическое поражение в августе 2008 года, не отказалась от намерений по установлению своего контроля над территорией Южной Осетии».

Силовое ведомство утверждает, что план был принят еще в 2015 году и имел сроками реализации 2016–2020 годы. Согласно первому пункту в нем «ближайшая задача Грузии — возвращение потерянных территорий». Возвращение Южной Осетии планировалось через «объединение путем финансовых предложений», что КГБ трактует как «прямой подкуп южноосетинского населения».

В Цхинвале уверены, что Тбилиси «при поддержке своих западных кураторов продолжает политику уничтожения народа Южной Осетии» с помощью информационных, политических, экономических и специальных операций.

Другими задачами плана было возвращение территории Абхазии, борьба с наркотрафиком и улучшение отношений с Россией.

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Ранее КГБ Южной Осетии заявил о временном закрытии государственной границы с Грузией. Отмечается, что это сделано в целях безопасности из-за нагнетания грузинской стороной напряженности на ряде участков границы с Южной Осетией. В частности, будут закрыты КПП «Раздахан» и «Синагур». Открыть границу югоосетинская сторона планирует после «нормализации обстановки».

28 августа стало известно, что грузинская полиция разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. По словам советника югоосетинского президента Сослана Кокоева, любые действия со стороны Грузии получат зеркальный ответ. Цхинвал требовал убрать блокпост, в Тбилиси ответили отказом.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.

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