Грузия отказалась убирать блокпосты от границы с Южной Осетией

Грузия отклонила требование Южной Осетии об отведении блокпостов от ее границы. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Село Чорчана всегда контролировалось центральными властями Грузии, что зафиксировано в том числе миссией Евросоюза по наблюдению», — заявил замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

По его словам, в конфликтной зоне присутствуют наблюдатели ЕС и заместитель министра МВД Грузии Владимир Борцвадзе, который назвал обстановку «стабильной и подконтрольной».

Ранее осетинская сторона потребовала от Грузии убрать блокпост, в противном случае пообещав принять «предусмотренные законом меры для защиты населения». Южная Осетия ссылается на карты советского времени, говоря о том, что блокпост находится на ее территории. Грузия считает данную местность своей.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.

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