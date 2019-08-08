В Южной Осетии заявили о защите Цхинвала от грузин без помощи России

Грузинской армии не удалось занять южноосетинский город Цхинвал в августе 2008 года, поскольку на его защиту встали местные ополченцы. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» сообщил первый командующий вооруженными силами Южной Осетии Олег Тезиев.

Он заявил, что, защищая Цхинвал, жители действовали маленькими группами. «И как только грузины куда-то входили, тут же их выбивали. Российская армия входила в уже очищенный от противника город» — добавил Тезиев.

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Он также отметил, что южноосетины имели много оружия. Однако перед началом конфликта тогдашний президент республики Эдуард Кокойты распорядился отобрать у населения все гранатометы, поэтому воевали без них, отметил Тезиев.

«Надо отдать должное грузинам, они не вступали в перестрелки, сразу отходили. 9-10-го числа я сам видел в городе брошенные берцы и грузинскую полевую форму. То есть они переодевались в гражданскую одежду и уходили», — сказал экс-командующий армией.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находилось 500 российских миротворцев, именно они приняли первый удар на себя. Спустя несколько часов, днем, в регион вошли военные России.

По данным Минобороны, озвученным в феврале 2009 года, в ходе конфликта погибли 64 российских военнослужащих, еще 283 были ранены.

С 14 по 16 августа лидеры Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования ситуации. Спустя некоторое время Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

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