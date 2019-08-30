Южная Осетия отказалась воевать с Грузией

Южная Осетия не намерена устраивать какое-либо военное противостояние с Грузией. Об этом на своей странице в Facebook написал президент частично признанной республики Анатолий Бибилов.

«Хочу до всех довести, что никакого военного противостояния, чего хочет грузинская сторона, не будет», — отметил он, комментируя ситуацию вокруг грузинского блокпоста, установленного в километре от осетинского села Цнелис. Бибилов добавил, что жители населенного пункта находятся в полной безопасности и под охраной пограничной службы Южной Осетии.

Отдельно президент республики отреагировал на слухи, что он вывез свою семью. «Моя семья находится на месте, за исключением старшего сына, который выехал на учебу в Москву в сопровождении своей матери», — резюмировал глава Южной Осетии.

28 августа стало известно, что грузинская полиция разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. По словам советника югоосетинского президента Сослана Кокоева, любые действия со стороны Грузии получат зеркальный ответ. Цхинвал требовал убрать блокпост, в Тбилиси ответили отказом.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.

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