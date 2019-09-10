Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщает Georgia Today.

«Я считаю, что вы должны начать обсуждение, приемлемо ли стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение за Грузией», — сказал Расмуссен. Он вспомнил пятую статью устава альянса о коллективной безопасности, по которой нападение на одну страну НАТО будет приравниваться к нападению на всех членов. В случае же вхождения в блок без спорных территорий, правило будет распространяться только на остальную Грузию.

Датчанин отдельно отметил, что в военной сфере уровень Грузии соответствует стандартам НАТО.« Конечно, это еще не все — вы провели много важных и успешных реформ, борьбу с коррупцией», — сказал бывший генсек. Он посоветовал Тбилиси продолжать «свой путь по этой дороге».

В начале апреля страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии. Было принято решение помогать странам с подготовкой военно-морских сил и береговой охраны, а также увеличить число портовых визитов и учений, обмен информацией,с целью обеспечить безопасность в регионе. В юго-западной части Черного моря начались совместные учения НАТО «Морской щит» (Sea Shield-2019). В них приняли участие корабли и авиация США, Греции, Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии, Турции, Грузии и Украины.

Грузия стремится к членству в Евросоюзе и Североантлантическом альянсе с 1990-х годов. На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно Тбилиси и Киев присоединятся к военному блоку.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.

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