Премьер Грузии заявил в США о народном стремлении в НАТО

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что его страна заслужила членства в НАТО и ЕС. Об этом он сказал, выступая на общественном форуме в Сан-Франциско, передает ТАСС.

По его словам, членство в Североантлантическом альянсе и Евросоюзе является цивилизационным выбором Грузии, поскольку эту интеграцию поддерживают 80 процентов населения страны. «Это не является решением, принятым политическим руководством, инициатива идет от народа», — сказал Бахтадзе.

При этом он отметил, что понимает невозможность вступить в эти организации «за один день». По его словам, членство Грузии в НАТО и ЕС зависит от геополитического контекста.

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На данный момент Бахтадзе находится с рабочим визитом в США, который продлится до 14 июня. В рамках поездки он проводит встречи с представителями американского бизнеса, а также примет участие в переговорах с членами американского конгресса и правительства.

В начале апреля страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии. Было принято решение помогать странам с подготовкой военно-морских сил и береговой охраны, а также увеличить число портовых визитов и учений, обмен информацией,с целью обеспечить безопасность в регионе. В юго-западной части Черного моря начались совместные учения НАТО «Морской щит» (Sea Shield-2019). В них приняли участие корабли и авиация США, Греции, Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии, Турции, Грузии и Украины.

Грузия стремится к членству в Евросоюзе и Североантлантическом альянсе с 1990-х годов. На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно Тбилиси и Киев присоединятся к военному блоку.

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