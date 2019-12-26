Кремль оценил идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»

Отношения России и Грузии, которые сейчас оставляют желать лучшего, вряд ли могут быть урегулированы через формат по примеру «нормандского», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею подобных переговоров. Его цитирует ТАСС в четверг, 26 декабря.

Песков отметил, что «нормандский формат» уникален, потому что сформировался из «логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта».

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По его словам, особенности проблем в отношениях Москвы и Тбилиси требуют поиска определенного формата. «Структура проблем иная, у каждой структуры должен быть свой формат», — подчеркнул он.

25 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что для диалога Тбилиси с Москвой может быть создан новый «нормандский формат». По ее словам, на данный момент у Грузии «нет сил вести переговоры в одиночку».

Лидер грузинской оппозиционной партии «Демократическое движение», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе раскритиковала это предложение. По ее мнению, только прямой диалог способен вывести страны из кризиса.

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