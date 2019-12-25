Грузинская оппозиция отвергла переговоры с Россией в «нормандском формате»

Грузия должна предложить России прямой диалог, а не какие-то новые форматы переговоров. Об этом заявила лидер грузинской оппозиционной партии «Демократическое движение», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе, сообщает «Интерфакс».
«Мы не новый "нормандский формат" должны предложить российскому руководству, а прямой диалог», — сказала она, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что существующий формат международных женевских дискуссий по Закавказью неэффективен и необходимо искать новые форматы.
По мнению оппозиционного политика, Москва не согласится на новый формат и это изначально мертвая идея, попытка показать, что якобы «что-то делаешь на международной арене». Бурджанадзе считает, что для нового этапа отношений с Россией власти Грузии должны готовиться к прямому диалогу.
«Да, диалог не означает уступок, да, диалог не означает отказа от интересов своего государства. Не разговаривать, отказываться от диалога, придумывать какие-то форматы, которые заранее знаем, что будут отвергнуты Россией, — это означает уступать и сохранять тот статус-кво, который устраивает Россию и ни в коем случае не Грузию», — пояснила она.
При этом Бурджанадзе считает, что необходимо сохранить все существующие форматы взаимодействия с Россией, включая женевский. Политик подчеркнула, что прямой диалог с Москвой не означает, что Тбилиси не должен иметь поддержки со стороны Запада.
Ранее 25 декабря Саломе Зурабишвили заявила, что для диалога Тбилиси с Москвой может быть создан новый «нормандский формат». Она отметила, что у Грузии на данный момент «нет сил вести переговоры в одиночку», поэтому Тбилиси должен попытаться привлечь к диалогу с Москвой своих международных партнеров.