Лаврову пригрозили «горячим» приемом в Грузии

Возможный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Грузию вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В мае в Тбилиси состоится встреча министров Совета Европы (СЕ), в которой должен принять участие глава российского ведомства. Грузинские оппозиционеры пообещали, что встретят Лаврова массовыми протестами и призовут власти задействовать против него «закон об оккупации».

В частности, член парламента от «Единого национального движения» (ЕНД) Роман Гоциридзе пригрозил российскому министру «горячим» приемом. Кроме того, он назвал безответственными действия правящей партии «Грузинская мечта», которая согласовала прошлогодний приезд российских политиков.

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При этом вице-спикер от «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил, что государство выполнит все свои дипломатические обязательства перед СЕ. В свою очередь, секретариат Совета Европы потребовал от грузинской стороны гарантий, что никаких «непредвиденных обстоятельств и неожиданностей» при проведении министерской встречи в Тбилиси не возникнет.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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