В Абхазии выбрали президента

Бывший министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба поздравил с победой на повторных президентских выборах лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжанию. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

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«Итоги выборов вы уже знаете. По предварительным данным, Аслан Бжания одержал победу, я его с этой победой поздравляю. Это хороший результат», — заявил Ардзинба, занимающий второе место на выборах.

Он отметил, что Бжания является опытным политиком, выразив надежду, что будущий глава республики будет выполнять свою предвыборную программу. «Мы ему будем в этом только помогать», — сказал Ардзинба своим сторонникам, выразив удовлетворение тем, что выборы проходили без конфликтов.

Повторные выборы президента Абхазии состоялись 22 марта, голосование проходило на 152 избирательных участках. По результатам обработки более 70 тысяч бюллетеней Бжания лидирует с 59 процентами голосов, отмечают в штабе лидера оппозиции.

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