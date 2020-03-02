Лидер оппозиции Абхазии снова попал в больницу перед выборами

Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания снова попал в больницу незадолго до выборов в президенты. Он госпитализирован в Сочи предположительно с пищевым отравлением, рассказал «Интерфаксу» близкий к оппозиционеру политолог Ренат Карчаа.

Он опроверг сообщения о том, что Бжания находится в тяжелом состоянии. Между тем источник агентства утверждает, что абхазского политика ввели в медикаментозную кому, ему требуется транспортировка в Краснодар. Как сообщили в правительстве Абхазии, исполняющий обязанности президента Валерий Бганба созвал Совет безопасности республики в связи с болезнью оппозиционера.

Бжания уже попадал в больницу в тяжелом состоянии незадолго до президентских выборов 2019 года. Он сам и его родные утверждали, что политика намеренно отравили. В связи с этим оппозиция потребовала перенести голосование, назначенное на июль, чтобы их кандидат успел поправиться. После акций протеста власти уступили и назначили голосование на 25 августа, однако Бжания так и не успел поправиться.

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10 января Верховный суд Абхазии признал недействительными итоги выборов президента и переизбрание Рауля Хаджимбы на этот пост. Рассмотрение иска противника Хаджимбы, оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии, проходило на фоне массовых протестов и штурма президентского дворца в Сухуме.

Повторные выборы назначены на 22 марта. Бжания повторно заявлял, что намерен баллотироваться. Хаджимба отказался от борьбы за пост главы государства.

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