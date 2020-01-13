Исполняющим обязанности президента Абхазии назначили премьер-министра

Народное собрание (парламент) Абхазии назначил премьер-министра Валерия Бганбу исполняющим обязанности главы государства. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает «Интерфакс».

Парламент принял заявление об отставке действующего президента Рауля Хаджимбы, за проголосовали 32 депутата, против — 2. Кандидатуру Бганбы как временного главы республики одобрили единогласно.

Ранее сообщалось, что Хаджимба ушел в отставку и отказался баллотироваться на предстоящих досрочных президентских выборах. Вице-президент Аслан Барциц, который также подал заявление об отставке «во имя сохранения мира и стабильности», отметил, что экс-президент не намерен сидеть сложа руки и будет участвовать в политическим процессе.

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Алхас Квициния, соперник Хаджимбы на прошедших осенью выборах, также пока не решил, будет ли он баллотироваться на пост президента как кандидат от оппозиции, сообщает «Sputnik Абхазия».

Президент Абхазии покинул пост на фоне массовых протестов и беспорядков, начавшихся в стране 9 января одновременно с рассмотрением в Верховном суде иска Квицинии о признании итогов выборов недействительными. В тот же день парламент согласовал отставку Хаджимбы. Глава государства в тот день заявил, что не собирается уходить, и пригрозил ввести в стране режим ЧП. Однако после переговоров с оппозицией и решения суда, удовлетворившего иск Квицинии, он изменил решение. Досрочные выборы назначены на 22 марта.

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