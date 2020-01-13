Сложивший полномочия президент Абхазии отказался участвовать в выборах

Президент Абхазии Рауль Хаджимба, накануне сложивший полномочия на этом посту, отказался баллотироваться на пост главы республики. Об этом заявил вице-президент Абхазии Аслан Барциц, сообщает ТАСС.

По его словам, Хаджимба не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Барциц при этом отметил, что подавший в отставку глава республики останется в Абхазии.

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«Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность», — сказал вице-президент.

Рауль Хаджимба сложил полномочия главы государства 12 января и направил в парламент республики соответствующее заявление. Вероятным претендентом на пост исполняющего обязанности президента республики после его отставки назвали премьер-министра Валерия Бганбу.

9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. Тогда Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется.

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