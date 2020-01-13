Сложивший полномочия президент Абхазии выступил с обращением

Президент Абхазии Рауль Хаджимба, накануне сложивший свои полномочия на этом посту, выступил с обращением к жителям страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Хаджимба поблагодарил всех, кто его поддерживал, однако отметил, что в стране осталось много нерешенных проблем. По его мнению, ситуация в последние дни осложнилась из-за споров по общественно-политическим вопросам, насчет которых он неоднократно открыто выражал свою позицию.

«Был и остаюсь сторонником того, чтобы и выборы, и остальные политические процессы происходили в соответствии с Конституцией и законами нашей страны. Иной путь губителен для молодого абхазского государства», — подчеркнул Хаджимба.

Рауль Хаджимба сложил полномочия главы государства 12 января и направил в парламент республики соответствующее заявление. Вероятным претендентом на пост исполняющего обязанности президента республики после его отставки назвали премьер-министра Валерия Бганбу.

9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. Тогда Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!