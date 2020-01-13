Стала известна реакция Кремля на ситуацию в Абхазии

Помощник президента России Владислав Сурков удовлетворен урегулированием политического кризиса в Абхазии, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Реакцию Москвы на ситуацию в республике передает ТАСС в понедельник, 13 января.

По словам Чеснакова, представитель Кремля надеется, что «практика досрочного выдавливания президентов Абхазии с их постов постепенно прекратится по мере развития и достижения зрелости абхазской демократии».

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Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухуми 12 января.

Ранее в понедельник сообщалось, что президент Абхазии Рауль Хаджимба, накануне сложивший полномочия на этом посту, отказался баллотироваться на пост главы республики.

Хаджимба сложил полномочия главы государства 12 января. Позже он заявил, что политические процессы должны происходить в соответствии с конституцией. По его мнению, иной путь может быть губителен для государства.

9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии потребовала новых выборов главы республики. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента в Сухуми. Сторонники оппозиции несколько месяцев требовали отставки главы государства, так как в результате сентябрьских выборов никто из кандидатов не получил больше 50 процентов голосов, как требуется по закону. За Хаджимбу проголосовали 47,4 процента избирателей.

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