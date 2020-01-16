Бывший куратор Украины в Кремле создаст партию в Абхазии

Бывший куратор Украины в Кремле, председатель Совета по делам молодежи при патриархе, действительный государственный советник России Инал Ардзинба создаст новую партию в Абхазии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Рабочее название партии — «Будущее Абхазии», она будет ориентирована на защиту интересов молодежи. Ардзинба говорит, что к созданию политической силы его подтолкнули последние события в республике. Ключевой проблемой абхазской молодежи он назвал безработицу, которая приводит к преступности и наркомании.

«До президентских выборов (пройдут 22 марта) будем вести работу в Абхазии в формате встреч, после выборов проведем конкурс молодых специалистов, к концу весеннего периода выйдем на учредительный съезд и создание партии», — рассказал Ардзинба. Будет ли он вместе с соратниками по будущей партии поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты, зависит от того, кто решит участвовать в кампании, добавил политик.

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29-летний Ардзинба родился в Сухуме. Он работал в администрации президента России, в частности, в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в 2014–2018 годах. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. Инал Ардзинба — родственник первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы и племянник основателя партии «Амцахара» Акы Ардзинбы. Инфраструктура «Амцахары» будет использована для создания новой партии. Летом 2019 года обсуждалась возможность назначения Инала Ардзинбы премьер-министром в случае победы на президентских выборах оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии.

12 января президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку на фоне массовых протестов и захвата оппозицией здания президентской администрации. Участники акций требовали отменить итоги сентябрьских выборов главы республики, утверждая, что они прошли с нарушениями. На выборах Хаджимба обошел Квицинию с минимальным перевесом, никто из кандидатов не набрал и половины процентов голосов.

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