Объявлены окончательные итоги президентских выборов в Абхазии

Центризбирком Абхазии объявил окончательные итоги повторных президентских выборов. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает «Sputnik Абхазия».

Президентом стал лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания, вице-президентом — Бадра Гунба. Бжания набрал 56,5 процента голосов, Адгур Ардзинба — 35,42 процента, Леонид Дзапшба — 2,22 процента. Против всех проголосовали 1,75 процента избирателей.

Материалы по теме Сухумское дежавю В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны

Ранее предвыборный штаб Бжании заявил, что он набрал 58 процентов голосов. Ардзинба поздравил конкурента с победой, приехав в его штаб.

10 января Верховный суд Абхазии признал недействительными итоги президентских выборов и переизбрание Рауля Хаджимбы. Рассмотрение иска оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии проходило на фоне массовых протестов и штурма президентского дворца в Сухуми.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!