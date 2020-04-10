Тест-систему для выявления антител к коронавирусу зарегистрировали в России

В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления антител к коронавирусу, разработанную государственным научным центром «Вектор». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Отмечается, что система позволит выявлять переболевших коронавирусом, изучать популяционный иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против заболевания. Выданное регистрационное удостоверение является бессрочным.
Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило две новые тест-системы: для быстрого выявления коронавируса и для обнаружения антител. В частности, тест на антитела в сыворотке крови представляет собой «96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов». Отмечалось, что система будет зарегистрирована в начале следующей недели.
До этого столичный департамент здравоохранения предупредил врачей о частых случаях ложных отрицательных результатов на коронавирус. Это может увеличить риски развития тяжелых форм заболевания.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения