Тест-систему для выявления антител к коронавирусу зарегистрировали в России

В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления антител к коронавирусу, разработанную государственным научным центром «Вектор». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Отмечается, что система позволит выявлять переболевших коронавирусом, изучать популяционный иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против заболевания. Выданное регистрационное удостоверение является бессрочным.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило две новые тест-системы: для быстрого выявления коронавируса и для обнаружения антител. В частности, тест на антитела в сыворотке крови представляет собой «96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов». Отмечалось, что система будет зарегистрирована в начале следующей недели.

До этого столичный департамент здравоохранения предупредил врачей о частых случаях ложных отрицательных результатов на коронавирус. Это может увеличить риски развития тяжелых форм заболевания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!