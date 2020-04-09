В российских регионах накопилось более миллиона тест-систем на коронавирус

В российских регионах накопилось более миллиона тест-систем для выявления коронавируса, сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Его слова приводит ТАСС.

«У нас достаточное количество тест-систем, которые производятся, хочу отметить, в России. Это очень важно, мы здесь обеспечили себе технологическую независимость», — отметил Смоленский, добавив, что в стране зарегистрировано девять отечественных тест-систем.

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Он добавил, что сейчас количество проведенных в России за сутки тестов приблизилось к 100 тысячам — это третье место в мире. По словам представителя Роспотребнадзора, для подтверждения коронавируса достаточно одного правильно проведенного теста. Исследование на инфекцию можно сделать в лабораториях ведомства, а также в более 200 государственных и в 27 частных организациях.

По данным на 9 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч в 81 регионе. За весь период умерло 76 человек, выздоровели 698 человек.

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