В российских регионах накопилось более миллиона тест-систем на коронавирус

В российских регионах накопилось более миллиона тест-систем для выявления коронавируса, сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Его слова приводит ТАСС.
«У нас достаточное количество тест-систем, которые производятся, хочу отметить, в России. Это очень важно, мы здесь обеспечили себе технологическую независимость», — отметил Смоленский, добавив, что в стране зарегистрировано девять отечественных тест-систем.
Он добавил, что сейчас количество проведенных в России за сутки тестов приблизилось к 100 тысячам — это третье место в мире. По словам представителя Роспотребнадзора, для подтверждения коронавируса достаточно одного правильно проведенного теста. Исследование на инфекцию можно сделать в лабораториях ведомства, а также в более 200 государственных и в 27 частных организациях.
По данным на 9 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч в 81 регионе. За весь период умерло 76 человек, выздоровели 698 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения