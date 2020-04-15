Миру пообещали вспышку еще одной болезни из-за коронавируса

В мире могут произойти массовые вспышки заболевания корью из-за того, что 117 миллионов детей в 37 странах останутся без прививок от этой болезни. Сообщается, что медицинскому персоналу станет сложнее проводить вакцинацию из-за борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и введенного правила соблюдать дистанцию. Такой прогноз дает издание The Sun со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
В 24 странах уже перенесли даты вакцинации против кори из-за того, что врачи заняты лечением больных COVID-19. Ожидается, что другие страны поступят таким же образом.
«Перенести дату вакцинации или нет — это трудный выбор на фоне распространения COVID-19; мы призываем лидеров стран усилить меры, чтобы проследить за детьми, которые останутся без прививок. Нужно сделать так, чтобы самые уязвимые перед корью страны провели вакцинацию как можно быстрее», — подчеркнули в совместном проекте ЮНИСЕФ и ВОЗ по борьбе с корью Measles & Rubella Initiative.
В декабре прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет, в котором говорилось, что почти половина случаев заболевания корью приходится на Украину, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сомали и Мадагаскар.
Корь крайне заразна и может вызывать серьезные осложнения, в частности слепоту или отек мозга. Кроме того, она повышает риск развития пневмонии и кишечных заболеваний, которые чаще приводят к смерти пациента.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения